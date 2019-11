«Il motivo per cui sono impegnato nel ministero degli Affari Esteri è perché da quel ministero possiamo pubblicizzare e promuovere la nostra cultura nel mondo. La cultura, le bellezze di un territorio e le eccellenze enogastronomiche si possono pubblicizzare nel mondo sempre di più perché siamo l'Italia e il made in Italy è un brand invincibile». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in visita alla cantina sociale La Guardiense di Guardia Sanframondi ( Benevento), il paese capofila del riconoscimento «Sannio Falanghina Città europea del vino».

«Più lo portiamo in nuove economie emergenti - ha aggiunto - come la Cina dove ci sono milioni di nuovi ricchi ogni anno che vogliono bere e comprare cose fatte bene, più noi promuoviamo nuovi posti di lavoro in Italia».

«Veniamo da un'epoca in cui si esportavano all'estero gli stabilimenti e si lasciavano i lavoratori in mezzo a una strada - ha sottolineato Di Maio - Promuovere queste bontà, come la Falanghina, significa aumentare i posti di lavoro in Italia, aumentare le aziende ed esportare solo il prodotto. È un concetto che in troppi anni è mancato. Abbiamo 40 miliardi di Made in Italy nel mondo, possiamo aumentare ancora di più guardando a mercati come la Cina, l'India. Per questo sono stato molto criticato per aver firmato l'accordo sulla via della seta, ma era l'unico modo per accelerare e ridurre lo svantaggio che avevamo con altre nazioni europee come la Francia e la Germania che vendono in quei mercati da tanto tempo».



Ultimo aggiornamento: 16:28

