Lungosabato, sollecito al Provveditorato: «Riaprire il cantiere e liberare subito l'area»

Dopo una serie di interventi e solleciti per la questione del cantiere abbandonato e dei lavori sospesi da mesi nel tratto Lungosabato Matarazzo, il Comune è entrato in azione in maniera perentoria per risolvere quello che è diventato un caso. C'è stato prima un contatto tra il sindaco Mastella e i vertici del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Campania e Molise, poi è partita una lettera indirizzata allo stesso ente, a firma del dirigente del settore Opere pubbliche Antonio Iadicicco e del responsabile del procedimento progetto «Quartiere Libertà» Pasquale Lovino.

Nel testo si richiede di rimuovere in tempi brevi la recinzione del cantiere, specificando che l'intervento è necessario e improrogabile per consentire al Comune di procedere al lavoro di sistemazione dei marciapiedi dal ponte Pagliuca all'area stadio. Una mossa che dovrebbe consentire di ottenere il risultato sperato. A Palazzo Mosti regna l'ottimismo circa una definizione positiva anche in tempi brevi. «Da tempo come amministrazione dice l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello - stiamo interloquendo con il Provveditorato alle Opere pubbliche di Campania e Molise che ha l'incarico di effettuare lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino strutturale e funzionale delle opere di protezione della sponda sinistra del fiume Sabato nel tratto Lungosabato don Matarazzo. Purtroppo quel cantiere chiuso e abbandonato da mesi e come giustamente dicono i cittadini sta diventando un obbrobrio, oltre che ricettacolo di immondizia ed erbacce. Comune e Asia non possono intervenire perché l'area è sotto responsabilità della ditta».

La rimozione di transenne e strutture varie, oltre che quintali di rifiuti, consentirà al Comune di dare il via ai lavori di sistemazione dei marciapiedi, oltre che provvedere al completamento e alla realizzazione della pista ciclabile per la quale proprio stamani, alle 12, è prevista la cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco Mastella. Il piano di intervento prevede anche la manutenzione di tutte le aiuole dalla parte del Lungosabato e sulla parte opposta. «Vogliamo realizzare questi lavori al più presto conclude Pasquariello - e rendere vivibile quell'area che per colpe non attribuibili all'amministrazione comunale è impraticabile».