Giovedì 28 Marzo 2019, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2019 15:40

BENEVENTO - Il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, ha accolto l'istanza presentata dalla Lipu «BirdLife Italia» del direttore generale Camillo Danilo Selvaggii e ha rinnovato per 10 anni la Convenzione di gestione in uso gratuito dell’Oasi di Protezione «Zone Umide Beneventane». La decisione del presidente della Provincia è motivata con la considerazione dei risultati definiti “soddisfacenti” della precedente intesa, stipulata con la Lipu nel 2012.Oggetto della Convenzione è la gestione di immobili per la promozione e l’organizzazione di eventi e manifestazioni nell’area attraversata dalla pista ciclopedonale tra la località Pantano di Benevento e la ex stazione delle Ferrovie dello Stato di Vitulano, lungo il tracciato ferroviario, oggi dismesso, sulla tratta Napoli/Caserta – Benevento, che correva lungo le sponda destra del fiume Calore.