Torna oggi pomeriggio, direttamente dalla camera oscura di un "passato futuro", «Labus in Fabula», il laboratorio di cinema per bambini dell'associazione "Kinetta". L'appuntamento, alle 18 alla Libreria Masone di Benevento, è nato spontaneamente dall'iniziativa dei piccoli filmmaker (oggi adolescenti) che per anni hanno frequentato il laboratorio con la regista irpina Chiara Rigione, scomparsa il mese scorso: per ricordarla i ragazzi presenteranno una selezione di cortometraggi realizzati insieme. Una voce dolce e significativa che si aggiunge alle centinaia di omaggi di amici, operatori culturali e registi che hanno salutato Chiara da tutta Italia e oltre (vedi il cordoglio di Joe Balass, direttore artistico de «Le giornate del cinema quebecchese»).

La proiezione sarà anche un'occasione per ripercorrere il lavoro svolto in vista di una possibile ripartenza: il gruppo di "Kinetta" sarebbe infatti a lavoro per riaprire il "Labus", chiuso dall'irruzione del covid, rimettendo in attività la "wunderkammer" cui Rigione aveva dedicato tante energie. Un luogo che negli anni ha promosso e permesso esperienze di cinema, fotografia, musica e arte trasformandosi, a seconda delle necessità, in una sala proiezioni, in una galleria d'arte o in una sala concerti.

«Dall'inizio della pandemia ce l'abbiamo messa tutta lamentava la regista a gennaio 2022 ma il problema resta e persiste, si amplifica ogni mese che passa: le persone iniziano a disperdersi, impigrirsi e disabituarsi all'incontro, all'arte, alla bellezza».

Da un mese Rigione non c'è più, ma potrebbe tornare la sua «camera delle meraviglie». L'associazione "Kinetta" è in attività e potrebbero esserci anche future edizioni di «Labus in Fabula». Iniziato quasi 10 anni fa (precisamente nel 2014), il progetto ha offerto ai bambini la possibilità di esplorare e sperimentare tecniche legate al cinema e alla fotografia, familiarizzando con la settima arte e imparando cosa c'è dietro i film guardati abitualmente. Obiettivo: alfabetizzare i più piccoli all'immagine in movimento. Anche perché, come scriveva con lungimiranza László Moholy-Nagy, «l'analfabeta del futuro non è colui che ignora l'alfabeto ma colui che ignora la fotografia», ovvero chi non sa "leggere" e decodificare in maniera appropriata la comunicazione e la "retorica" delle immagini.

«Dal 2014 al 2019 racconta Simona Lonardo di "Kinetta" ogni venerdì il Labus apriva le porte a un gruppo di marmocchi meravigliosi. Quella sala tutta nera si riempiva di colori e di creatività, si spegnevano le luci e i loro sguardi curiosi e meravigliati illuminavano lo schermo e lo spazio. Quel luogo diventava "il cinematografo"». Il laboratorio era tenuto da Chiara Rigione e Michele Salvezza. «Quei marmocchi continua Lonardo oggi non sono più bambini e stasera dedicheranno visioni e pensieri a Chiara, che per loro è stata una guida illuminante per imparare come vedere, osservare, inquadrare, registrare, animare le storie più pure e preziose.»

Idiomaticamente, l'espressione «Lupus in fabula» indica l'interruzione di un discorso per il sopraggiungere della persona oggetto di dibattito, e deriva dalla credenza che lo sguardo del lupo fosse in grado di ammutolire, sopprimendo l'uso della parola. Una forza magnetica passata, nel mondo moderno, dallo sguardo del lupo all'occhio del proiettore: è attraverso questa potenza evocativa che gli amici del "Labus", anche e sopratutto i più piccoli, ritroveranno la loro guida, ripercorrendone i contorni luminosi. E, per citare un'opera di Rigione, «domani chissà, forse».