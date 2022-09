Riparte l'evento della Valle Caudina «Sentieri Aperti» da Luzzano

Ripartono questa sera alle 20.30 in piazza San Nicola nella frazione di Luzzano gli appuntamenti del progetto «Sentieri Aperti», promosso dai comuni di Airola, Bonea, Bucciano, Moiano e Paolisi e finanziato dalla Regione Campania e che animeranno, fino a fine settembre, la valle Caudina.

Tre gli imperdibili eventi nel comune caudino, a partire da questa sera con gli Arteteca ed la loro dissacrante comicità già apprezzata al cinema ed a Made in Sud. Domani doppio appuntamento musicale. Si comincia alle 18.00 con Valerio Ricciardelli e Tammuriarè presso la villa comunale di Luzzano per, poi, concludere in piazza San Nicola con i Vascover, apprezzata cover band di Vasco Rossi.