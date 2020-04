L'appello di Mastella: «Usate guanti e mascherine»

BENEVENTO - Una situazione che desta preoccupazione e che in serata ha spinto il sindaco Clemente Mastella a invitare, con un post su Facebook, la comunità ad adottare ulteriori precauzioni. «Non potendo fare un’ordinanza in merito - ha scritto - invito caldamente tutti a uscire con le mascherine, o comunque con la bocca e il naso coperti. Chiederò invece alla polizia municipale di controllare che i commercianti riforniscano i propri clienti di guanti monouso oppure di soluzioni disinfettanti per le mani». © RIPRODUZIONE RISERVATA