«Ci aspettano cinque anni impegnativi ma siamo pronti, per il bene del paese. Porremo attenzione su sicurezza, crescita economica, sociale, culturale e occupazionale della nostra comunità, con particolare priorità alla salvaguarda del grande patrimonio storico e ambientale». Così Massimo Maddalena, visibilmente commosso, dopo un decennio trascorso tra i banchi dell’opposizione, commenta la netta affermazione alle urne contro la lista dell’uscente Lucio Ferella.

«Siamo oltremodo felici del risultato - spiega il neo primo cittadino -, è stata una vittoria di tutta la lista. I nostri concittadini hanno premiato il nostro entusiasmo, alimentato dalla voglia di mettersi in gioco per contribuire a migliorare la vivibilità di Baselice. Il nostro messaggio è stato chiaro sin dalle prime battute: creare un clima di pace e serenità, senza rancori né odio. Magari questo messaggio ha mosso la fiducia che l’elettorato ha voluto manifestarci».

È stata una campagna elettorale senza esclusione di colpi, caratterizzata dall’analisi gestionale del Comune. «Ringrazio con affetto coloro che hanno dato sostegno alla nostra squadra - continua Maddalena -, un gruppo pieno di spirito e che, come me, ha voluto mettere a disposizione del tempo da dedicare alla crescita del nostro paese. La vittoria di un gruppo di baselicesi giovani, tutti convinti e motivati a intraprendere una nuova avventura. Anche se non sarà una passeggiata».

Maddalena, intanto, ha incamerato il 69,09% (1.015 voti) delle preferenze, contro il 30,91% di «Baselice Futura» (454 voti). Un successo schiacciante, alle luce dei 561 voti di scarto tra le compagini. Il più votato nella lista del neo sindaco è stato Nicola Colucci (212 voti), che con ogni probabilità sarà il nuovo vice sindaco, seguito da Luigi Bianco (127). Ex aequo, invece, tra Emanuele del Grosso e Lucio Pietrantuono (119), con Rocco Paolozza a quota 89, Nardina Anzuino a 62 e Daniela Maddalena a 60, che dovrebbero dunque definire lo scacchiere della maggioranza. In minoranza, invece, l’ex sindaco Ferella con Maria Fusco (60) e Michele Del Vecchio (53).