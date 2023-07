Stasera cala il sipario sull'edizione 2023 della festa della Madonna delle Grazie che sarà ricordata per alcune novità, come quella dell'allargamento dell'area delle attrazioni. Come da tradizione pluriennale si chiuderà con i fuochi pirotecnici che simbolicamente daranno appuntamento al prossimo anno. L'inizio è previsto circa dieci minuti dopo la mezzanotte e saranno sparati da viale Vittime di Nassiriya. Inizialmente era stata presa in considerazione come possibile location anche l'area perimetrale retrostante la Basilica di viale San Lorenzo.

Il sopralluogo effettuato, però, non diede esito positivo, pertanto è stata riconfermata la zona già utilizzata negli anni scorsi, che sarà poi chiusa al traffico veicolare qualche ora prima dell'evento. I fuochi d'artificio saranno effettuati da due ditte specializzate del settore. La Pirotecnica Carmela Ronca di Pietrastornina e la Piromagia di Pannarano. La spesa complessiva sarà di 7.442 euro.

Quella odierna, quasi certamente sarà la giornata che metterà più a dura prova l'ordinanza del piano traffico considerato che sarà una giornata feriale con la ripresa di tutte le attività e la riapertura degli uffici. Ricordiamo che fino a notte avanzata vigerà il divieto di transito delle auto ed anche di parcheggio in via Pertini, via Posillipo, via Torre della Catena (tratto compreso tra l'incrocio con il viale S. Lorenzo e l'incrocio con via Parrocchia Nuova), Rotonda Ponte Tibaldi svincolo via Torre della Catena, viale S. Lorenzo, corso Dante, via Agilulfo, via Pedicini, corso Garibaldi (da piazza Cardinal Pacca a piazza Duomo) e via Nuova Calore. Finora a parte dei rallentamenti nelle zone più calde tutto è filato liscio, anche ieri sera, con i fedeli che hanno utilizzato i parcheggi in via XXV Luglio, via Grimoaldo Re, Via Vittime Nassiriya, via Capasso Torre, via Torre della Catena e nella zona alta piazza Risorgimento e area mercatale adiacente. Soddisfatti i giostrai della nuova sistemazione presso il terminale degli autobus extraurbani.

«Ci tenevamo a ringraziare - dice anche a nome di diversi colleghi Lucio Guerra - l'amministrazione comunale e in particolare l'assessore Ambrosone che ha fatto di tutti per far allestire il luna park. Siamo contenti della nuova location dove è venuta tanta gente che si è divertita e tutto è filato liscio. Il bilancio è positivo anche da un punto di vista di incassi». Il gradimento anche dei residenti e di diversi operatori potrebbe spingere per il futuro gli amministratori di palazzo Mosti a pensare sempre ad una festa allargata. Non ci sono solo evidenze positive, c'è da registrare, infatti, la nota inviata al Comune da parte dell'Associazione Nazionale Consumatori di Benevento a firma del vice presidente nazionale Alessandro Chiavelli con alcune riflessioni e domande.

«Pericolo in caso di intervento - si legge - di mezzi di soccorso impossibilitati a percorrere le strade impegnate dai commercianti e titolari delle bancarelle di ogni genere, visto lo spazio irrisorio di strada percorribile. E' possibile che gli stessi amministratori non si sono posti la domanda circa la istallazione di servizi igienici ad uso in modo particolare degli esercenti presenti? Non è bello vedere gli stessi titolari delle bancarelle, che per soddisfare i loro bisogni personali e primari devono trovare posti bui - conclude - negli spazi dei palazzi e case vicine e lavarsi almeno le mani, nella unica fontana di acqua corrente? Vi sembra poco?».

Infine per quanto concerne il programma religioso oggi si celebra la festa della provincia francescana dei frati minori del Sannio e dell'Irpinia, fondata nel 1911 e intitolata a Santa Maria delle Grazie. In mattinata, alle ore 11, ci sarà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da fra Antonio Tremigliozzi, con tutti i frati della provincia e la partecipazione dei rappresentanti dell'Ordine Francescano Secolare e della Gioventù Francescana. La liturgia sarà animata dal coro «Madonna delle Grazie». Nel pomeriggio alle ore 17 ci sarà un momento dedicato a tutti i bambini, con la consacrazione dei piccoli alla Madonna e un momento di festa finale sul sagrato della Basilica.