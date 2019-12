Maestra picchiata, la città si ribella: «Siamo tutti Lina»

BENEVENTO - Un abbraccio lungo e caloroso quello riservato dalla cittadinanza alla maestra Lina, la docente della «San Filippo» aggredita lunedì dalla madre di un’alunna. Ieri pomeriggio in piazza Roma professori, dirigenti, genitori, sindacati, ex studenti e rappresentanti delle istituzioni si sono incontrati, uniti sotto l’hashtag Siamotuttilina, per esprimere solidarietà all’insegnante e condanna per un gesto che ha lasciato interdetta la comunità scolastica. L’assemblea pubblica, promossa da Cgil e docenti, è stata anche l’occasione per ribadire l’importanza di salvaguardare il ruolo formativo del sistema scolastico, collaborare tra le parti per scongiurare il rischio che simili episodi possano verificarsi ancora e valutare ulteriori iniziative a tutela di un corpo docenti che si sente svilito e indifeso. Presenti il sindaco Clemente Mastella, la senatrice Sandra Lonardo, l’assessora all’istruzione Rossella Del Prete, il segretario provinciale della Cgil Luciano Valle e la dirigente della «San Filippo» Marina Mupo. Non se l’è sentita di presenziare, invece, la maestra. © RIPRODUZIONE RISERVATA