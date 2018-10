Domenica 28 Ottobre 2018, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 16:30

Dalla tarda mattinata maltempo diffuso anche nel Sannio, con rovesci abbondanti ma, i vigili del fuoco non segnalano, per il momento, particolari disagi sul territorio. E sulla propria pagina facebook, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nel pomeriggio ha voluto rassicurare anche sulle previsioni e, quindi, sulla situazione relativa alla eventualità di chiudere le scuole precisando, in un post, che «domani l’allerta della protezione civile è gialla, perciò nessuna chiusura delle attività scolastiche».