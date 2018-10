Lunedì 29 Ottobre 2018, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decine di interventi dei vigili del fuoco nel Sannio, soprattutto in valle Caudina dove le piogge si stanno intensificando dal primo pomeriggio, assieme a forti raffiche di vento. Rami e lamiere hanno invaso la carreggiata in vari punti della statale Appia, soprattutto tra Montesarchio e Paupisi. E proprio sull'Appia, in zona Sferracavallo (tra Montesarchio e San Martino Valle Caudina, in direzione Benevento) un albero è caduto prima di pranzo, invadendo la carreggiata in entrambe le direzioni e paralizzando il traffico sull'arteria per ore. Solo attorno alle 17 è stato rimosso parzialmente dai vigili del fuoco, consentendo il passaggio delle auto. La pioggia ha ingrossato anche il fiume Isclero dove sono state trovate, sempre nel pomeriggio, 8 pecore annegate, in territorio di Airola.