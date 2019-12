Nubifragi e forti raffiche di vento, disagi nel capoluogo e provincia

BENEVENTO - «Bombe» d’acqua e raffiche di vento ma anche di interventi dei caschi rossi, allertati ieri in città e in diversi centri della provincia a causa dell’ondata di maltempo. Che ha lasciato il segno, visto che sono state diverse le segnalazioni al comando provinciale dei vigili del fuoco, soprattutto per segnalare la caduta di alberi e rami pericolanti, che hanno invaso le strade. Un’ondata che non ha risparmiato il capoluogo, con le squadre dei caschi rossi intervenute in contrada Perrillo, San Vito e al rione Ferrovia, alcune delle aree colpite, dove è volata anche una grondaia dal tetto di un palazzo colpendo un’auto. Emergenza anche in alcune abitazioni, a causa di infiltrazioni, e allarme generalizzato ma comunque tenuto sotto controllo dai tempestivi interventi dei pompieri e dal supporto della municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA