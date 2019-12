Raffiche di vento impetuose dopo lunghe ore di pioggia. È stata una tempesta in due atti quella abbattutasi sulla città tra sabato e le prime ore di ieri. E proprio la collocazione oraria perlopiù notturna ha evitato conseguenze peggiori delle già pesanti registrate. Davvero interminabile la lista degli sos giunti ai centralini di vigili del fuoco, polizia municipale, polstrada e carabinieri, con Prefettura e Comune in continua allerta. In prima linea anche i volontari della associazione di protezione civile di Benevento guidata da Aniello Petito. Nel pomeriggio, su segnalazione del primo cittadino Clemente Mastella al capo della Protezione civile Angelo Borrelli, si sono attivati anche i tecnici del Genio civile regionale che hanno effettuato un lungo sopralluogo in contrada Pantano dove si è temuto per l'innalzarsi del Calore. La lunga giornata di tregenda è iniziata quando l'alba non era ancora sorta. Dopo le intense piogge del giorno prima, la serata mite non aveva lasciato presagire quanto si sarebbe verificato di lì a poco: intorno alle 2 le prime avvisaglie della bufera di scirocco che ha sferzato a lungo il capoluogo. Una tempesta che ha lasciato segni macroscopici del suo passaggio in tutti i quartieri con alberi sradicati come fuscelli, imponenti tabelloni pubblicitari riversi sul selciato, gronde e contatori saltati al pari di tegole e antenne televisive.

LA ZONA ALTA

Particolarmente bersagliata la zona alta. A Pacevecchia, in via Marotta, un albero di medio fusto è crollato su un'auto in sosta distruggendola completamente. Il collasso della pianta ha coinvolto anche un palo della luce. Nello stesso rione, dove sono state travolte altre due auto, in via Fratelli Rosselli e nei pressi dell'ospedale «San Pio» sono stati i pini ai lati della strada a creare i maggiori problemi abbattendosi sulla carreggiata. Alberi «sradicati» anche nel cimitero, che era ancora chiuso. Constatata la pericolosità della situazione Mastella ha varato una ordinanza urgente per la chiusura del cimitero, della villa comunale, dei giardini Piccinato e De Falco e di tutte le aree verdi. Lo stop si protrarrà anche oggi sebbene le previsioni meteo inducano a un crescente ottimismo.

LA PROTEZIONE CIVILE

«La Protezione civile regionale per domani (oggi, ndr) ci segnala allerta gialla - dice l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello - Resteremo comunque vigili in costante contatto con la polizia municipale e la protezione civile». Volontari impegnati nelle operazioni di rimozione delle piante cadute insieme alla ditta incaricata alla gestione del verde urbano. Nel pomeriggio la Protezione civile si è trasferita in pianta stabile a Pantano per monitorare la situazione del Calore fattasi in alcuni momenti davvero preoccupante per le centinaia di residenti ancora sotto choc per l'alluvione del 2015. Le notizie confortanti giunte dalle stazioni idrometriche di Ponte Valentino (valore massimo i 466 centimetri misurati alle 15) e Chianche in relazione al Sabato hanno riportato un po' di serenità.

IL CENTRO STORICO

Grossi problemi anche in centro storico. Palazzo del Governo ha subito danneggiamenti rilevanti al tetto nel punto sovrastante lo scalone d'accesso ai piani superiori. In piazza Roma è franata a terra la struttura che riveste il cantiere in corso da parte dell'Università. Ferite anche per il Seminario arcivescovile dove sono volate vie le coperture in plexiglass. Spettacolare ma per fortuna senza conseguenze a persone lo scoperchiamento integrale di un capannone in contrada Spezzamadonna con la struttura metallica finita sulla carreggiata. Un inventario difficile da snocciolare per intero. Alle 18 i vigili del fuoco coordinati dal vicecomandante Giovanni Vassallo avevano ricevuto 230 richieste di intervento, la metà dal solo capoluogo. Circa 40 le chiamate al centralino della polizia municipale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 08:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA