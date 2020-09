Nessun disagio significativo in città, numerose problematiche in provincia. Bilancio diametralmente opposto per quanto riguarda il maltempo abbattutosi sul Sannio nella giornata di ieri. Le precipitazioni iniziate tra tarda mattinata e primo pomeriggio, divenute via via sempre più battenti fino ad attenuarsi gradualmente in serata, non hanno causato serie criticità a Benevento, eccezion fatta per qualche principio di allagamento nelle aree periferiche. Giornata di ordinaria amministrazione, dunque, per vigili del fuoco e polizia municipale, limitatisi a semplici interventi di routine all'interno del perimetro urbano. Il tasso di attenzione, comunque sia, è destinato a restare elevato, almeno per altre 24 ore. La protezione civile, infatti, ha prolungato l'allerta meteo fino alle 6 di domani, seppur abbassandone il livello di criticità da arancione a giallo. Le piogge diffuse, stando al bollettino meteo, dovrebbero diventare sparse nell'odierna giornata, mantenendo tuttavia carattere di rovescio o temporale, con i fenomeni meteorologici in calo durante la fascia serale.

Tutt'altro scenario nei comuni della provincia, flagellati da pioggia battente e raffiche di vento. Un vero e proprio nubifragio quello che si è abbattuto sulla valle Telesina e, in particolare, sul versante titernino del comprensorio, tra Cerreto Sannita, San Lorenzello e Faicchio, lungo l'arteria di collegamento che costeggia il massiccio del Monte Erbano, interessato nelle scorse settimane da un terribile incendio che ha distrutto centinaia di ettari di vegetazione. Pietre e fango provenienti dalla parte rocciosa hanno invaso, in alcuni casi, le sedi stradali con disagi registrati in località Fontanavecchia dove sono intervenuti, nel tardo pomeriggio, i volontari della protezione civile, i tecnici comunali e della Provincia al lavoro sin da subito per riporre in sicurezza le aree colpite. Monitorato speciale il corso del fiume Titerno in prossimità dei ponti di San Lorenzello e Faicchio. Una conta dei danni che sarà certamente ben visibile nella giornata odierna, compresa una ricognizione che andrà fatta per il settore agricolo e soprattutto vitivinicolo, alle prese con la vendemmia.



Discorso del tutto analogo percon il torrente Seneta ben oltre la soglia di guardia. Tombini saltati, scantinati allagati, l'apprensione per il sottopasso ferroviario di via Giovanni XXIII e anche un albero caduto nel territorio di, in prossimità delle antiche terme Jacobelli, che ha bloccato il traffico in entrata e uscita dalla cittadina termale, così come del resto è accaduto dal versante opposto sulla provinciale di collegamento conche costeggia il monte Pugliano.

Diverse anche le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco. Criticità che hanno riguardato in maniera del tutto evidente anche la circolazione stradale sulle principali arterie viarie provinciali e comunali del comprensorio allargato, con rischi all'incolumità stessa degli automobilisti bloccati, in molti casi, in prossimità degli allagamenti.

