Martedì 21 Agosto 2018, 23:33

Nubifragi anche oggi nel Sannio. Allagamenti si sono registrati in valle Caudina e lungo l’Appia nel tratto compreso tra Tufara e Montesarchio. Sul posto più squadre dei vigili del fuoco. I caschi rossi di Telese, invece, sono intervenuti a Melizzano dove un fulmine ha colpito l’impianto elettrico di un’abitazione provocando l’incendio della cucina. In casa in quel momento non c’era nessuno, pertanto si registrano solo i danni alle suppellettili. A Sant’Agata de’ Goti la strada comunale che collega il centro con Nansignano è stata chiusa al traffico dopo che a causa delle forte precipitazioni la carreggiata era stata invasa da massi e fango. A San Nicola Manfredi chiesto lo stato di calamità dopo la bomba d'acqua di lunedì