Allarme per il maltempo nel Sannio con il Calore che è esondato in veri punti della provincia. Nel corso di una giornata convulsa si susseguono riunioni operative per correre ai ripari. La situazione di allarme ha spinto il sindaco Mastella a convocare un vertice parte della giunta comunale, dirigenti, vigili urbani e Protezione Civile. Nel pomeriggio doppio summit nella sala consiliare della Rocca dei Rettori e in Prefettura.

Il livello dei fiumi Calore e Tammaro con il passare delle ore è in decrescita, mentre è stata ripristinata la viabilità sulle strade che erano state interessate da fenomeni di smottamento. Con l'ausilio dell'Asia, sono state eseguiti gli interventi di rimozione dei rami di alberi caduti al suolo. Lo stato del reticolo fluviale è stato monitorato costantemente grazie alla collaborazione con la Protezione Civile di Benevento.

Intanto è stata prorogata dalla Protezione Civile regionale fino alle 9 di venerdì 20 gennaio lo stato di allerta giallo sul territorio sannita.