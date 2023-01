Maltempo nel Sannio, alberi caduti e disagi in tutta la provincia

Disagi alla viabilità e alla circolazione per la forte ondata di maltempo che si è abbattuto puntuale su tutto il Sannio. In queste ore i centralini dei Vigili del Fuoco sono in tilt per le segnalazioni in tutta la provincia di alberi caduti e allagamenti.

A San Giorgio del Sannio una tettoia in lamiera è stata scaraventata in strada per le forte raffiche di vento. A Benevento, in via Napoli, caduti rami di un pino. Tenuti sotto stretta osservazione i due fiumi che attraversano il capoluogo.