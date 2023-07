«Non resta che sollecitare il riconoscimento dello stato di calamità»: è il coro che si leva dalle organizzazioni datoriali del mondo agricolo sannita. Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale della Coldiretti; Antonio Casazza e Carmine Fusco, alla guida, rispettivamente, di Confagricoltura e Cia, Nicola De Leonardis, leader regionale di FedAgriPesca Confcooperative Campania non hanno dubbi: è l'unico intervento possibile per ristorare gli agricoltori dal disastro causato dagli enormi rovesci di pioggia e grandine abbattutisi sui loro campi nelle scorse settimane. Che il danno sia di dimensioni devastanti lo testimonia l'esperienza di Carlo Coduti, funzionario regionale del settore agricoltura: «Da giorni sto attraversando in lungo e largo la provincia per rendermi conto dello "stato di salute" delle foraggiere e della cerealicoltura più in generale. Ebbene non ho alcuna difficoltà a segnalare che all'incirca il 50% del potenziale raccolto è andato perduto».

Perché sia più netta la consapevolezza del dramma che centinaia di imprenditori stanno vivendo, ecco le cifre: «Sui 70mila ettari circa destinati al "seminativo", mediamente e quando il meteo asseconda, per ogni 10mila metri quadri si mietono cerali per un valore di 1200 euro. Bastano una moltiplicazione ed una sottrazione per rendersi conto che il colpo inferto non sarà inferiore ai 40 milioni, anche perché al momento è quasi impossibile procedere con le falciatrici, o perché affondano o perché rallentate se non impedite dalla tanta erba cresciuta». E non è che altri segmenti della produzione complessiva si siano salvati. Un' azienda dedita alla coltura dei legumi, ad esempio, su 10 ettari è riuscita mediamente a mettere nel paniere solo il 35% del prodotto. «Si aggiunga poi avverte che, dati alla mano, i contadini hanno messo a dimora appena il 30% del mais, dei pomodori e di quant'altro si pianta in primavera».

Il cataclisma non ha risparmiato un fiore all'occhiello come la vitivinicoltura. «Dalle segnalazioni e dai riscontri, che stiamo raccogliendo conferma Domizio Pigna, presidente de "La Guardiense" dobbiamo prendere atto che un buon 40% di uva è andato distrutto. Rispetto ai 2 milioni di quintali di media vendemmiati in tempi normali, se ne staccherà dai rami poco più della metà. In soldoni, un collasso tra i 30 e 40 milioni».

Più cauto Libero Rillo, presidente del Consorzio di tutela dei vini: «Una quantificazione è ancora difficile. Sarei più prudente sui numeri anche se devo convenire che il tracollo si annuncia più che notevole». Concorda in pieno con Pigna il leader della Cia, Fusco: «A causa anche della peronospora, è pressoché certo che l'entità della botta, in termini economici, sia quella ipotizzata». E non c'è da sperare che andrà meglio per l'olivicoltura. «Dalle notizie che ci giungono dichiara Casazza siamo prossimi al 50% in meno rispetto alla raccolta del 2022, ridottasi, a sua volta, a 25mila quintali a fronte dei 29mila del 2021, per un'altra calamità come la siccità». Anche in questo caso, dunque, il calo non sarà inferiore ai 3 milioni circa. «Peggio aggiunge - andrà per il biologico: la perdita stimata toccherà il 60%».

Il terremoto investirà a lungo termine la zootecnia. «Sarà impossibile spiega De Leonardis - accumulare le scorte per arrivare sino a maggio del prossimo anno. E quanto si riuscirà a mettere nel fienile sarà di bassa qualità». «È questa, purtroppo, la realtà con cui dobbiamo fare i conti», sintetizza mestamente Masiello. «È chiaro è l'opinione infine di Coduti che la strada da percorrere è quella della richiesta di stato di calamità». Masiello guarda al da farsi perché si abbia un rifermento sicuro contro sciagure del genere: «Bisogna che l'imprenditoria tutta si convinca che è indifferibile sottoscrivere contratti di assicurazione a tutela del proprio lavoro, a prescindere dalle forme pubbliche di ristoro».