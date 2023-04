Airola: maltrattava madre e nonna per denaro, allontanato da casa con divieto di avvicinamento

Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento per un uomo accusato di maltrattamenti nei confronti della madre e della nonna. Il provvedimento è scattato alle prime ore di questa mattina, Ad Airola, eseguito dai carabinieri della locale stazione in seguito ad indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Benevento, direttadal procutore Aldo Policastro.



I militari avevano cominciato ad investigare a febbraio scorso, dopo la denuncia da parte delle due donne che avevano raccontato di subire continue vessazioni e minacce da parte del figlio/nipote che pretendeva somme di denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti, sigarette e carburante. Ciò aveva ingenerato in loro un forte stato di paura con timore per la propria incolumità, soprattutto nei momenti in cui il soggetto era sotto l'effetto di droghe.