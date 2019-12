Una maestra aggredita a Benevento: è accaduto alla scuola San Filippo Neri, dove un'insegnante è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici dopo essere stata aggredita dalla mamma di un'alunna.

«Quanto accaduto rivela che si ricorre alla violenza come soluzione di controversie e problemi scolastici. È un episodio inquietante, che replica quanto già verificatosi in altri istituti, in ogni parte d'Italia. Nondimeno deve mancare piena solidarietà all'insegnante, nell'auspicio che si proceda rapidamente all'accertamento dei fatti e delle responsabilità. La scuola è, e deve restare, il luogo in cui bambini e ragazzi possano imparare i fondamenti della convivenza civile. E il primo input deve arrivare dai genitori» spiega la senatrice del Movimento 5 Stelle, Danila De Lucia, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

