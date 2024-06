«Tutto questo garantismo ideologico ha permesso all'assassino di mio figlio di essere libero nonostante un precedente tentato omicidio e, quella sera, di sparare contro Giogiò e di ucciderlo. Da dieci mesi attendo una telefonata da parte del Garante per i detenuti Samuele Ciambriello, invece continua a portare avanti una narrazione sbagliata dalla parte di Caino». Lo ha detto Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattisa Cutolo, il musicista e compositore ucciso a Napoli lo scorso 31 agosto a Napoli, ieri a Benevento per ricevere il premio «Luis Bacalov» all’interno di alcune iniziative in ricordo di Massimo Troisi.

APPROFONDIMENTI Daniela Di Maggio, la mamma di Giogiò in lacrime Eboli, il Premio Giogiò all'ensemble musicale Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli

Alla mamma di Giogiò, Daniela, non è andato giù come alcuni avvocati presenti al dibattito “Ragazzi che sparano-viaggio nella devianza grave minorile” abbiano affrontato il delicato tema della devianza minorile: «I giovani vanno rieducati, perché in fieri possono cambiare». Di Maggio non ci sta e tuona, rivolgendosi anche al garante Ciambriello seduto alle sue spalle in platea. «Sto combattendo da dieci mesi per cambiare le cose. Le pene per i minori vanno inasprite. Il killer di mio figlio “aveva la messa alla prova”, eppure».

Rivolgendosi al garante: «Non mi ha neanche salutata e mi deve delle scuse». Mentre all’avvocato ha replicato: «Sono solo sciocchezze. Continuerò a battermi per cambiare una legge vecchia di trent'anni». Secondo Daniela Di Maggio «c'è poca empatia verso una mamma che ha perso suo figlio. Nessuno pensa più alle vittime e ai familiari. Giogiò non ritorna, ma con questa narrazione eccessivamente garantista non si tutelano neanche i figli degli altri. Io capisco che in molti mandano i figli a studiare all'estero, mentre un ragazzo perbene come Giogiò è stato ucciso a casa sua. È proprio questo garantismo ideologico - ha concluso mamma - che ha rovinato l'Italia e ha ucciso Giogiò».