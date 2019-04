Mercoledì 10 Aprile 2019, 11:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le mamme del comitato civico «Curiamo la vita» hanno sospeso lo sciopero della fame avviato per protestare contro i tagli all'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti. La decisione delle cinque donne è avvenuta al termine della celebrazione della via Crucis, presieduta dal vescovo Mimmo Battaglia, che si è svolta ieri sera proprio davanti la struttura ospedaliera dove le manifestanti continuano a mantenere aperto un presidio. A confortare i componenti del comitato, al momento, anche alcune rassicurazioni dai vertici del management ospedaliero, che hanno riaperto il reparto di ortopedia accorpato a quello di chirurgia, avvenuto al termine di un incontro tenutosi in prefettura a Benevento.