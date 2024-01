L'intera facciata di via Pasquali del «Mamozio» verrà spicconata per rimuovere le parti a rischio crollo. È la decisione assunta dal settore lavori pubblici del Comune dopo che nella giornata di domenica si sono registrati nuovi distacchi di mattoncini, seguiti ai primi verificatisi sabato mattina. Una situazione di pericolo per pedoni e automobilisti, molto probabilmente originata dal forte vento dei giorni scorsi, ma comunque non trascurabile. Il marciapiedi e la zona a ridosso dell'edificio pubblico di piazza Duomo è stata transennata e segnalata con nastro evidenziatore bianco-rosso ma urgono, evidentemente, interventi di messa in sicurezza più strutturali.

L'amministrazione comunale ha incaricato una ditta specializzata che opererà nei prossimi giorni su tutta la facciata prospiciente su via Pasquali, al fine di individuare ulteriori materiali lapidei o altre superfici in condizioni precarie. Criticità contingenti che si innestano su quelle storiche dell'immobile, proverbiale incompiuta cittadina. Accantonata le velleità museali, il futuro del «Mamozio» è nella collaborazione con i privati che dovrebbe far rinascere il complesso prospiciente il Duomo in un mix di attività commerciali (ristorante panoramico sul terrazzo), luoghi di aggregazione sociale e spazi espositivi e culturali. Il Comune ha affidato lo studio di fattibilità tecnico-economica, finanziato con i fondi intercettati sul bando «Italia City Branding» della presidenza del Consiglio dei ministri, sulla cui base sarà indetta la procedura di project financing che dovrebbe portare all'attesa rinascita del sito. La consegna dello studio di fattibilità è attesa nella prima metà dell'anno, poi si passerà all'individuazione dei partner privati.

In tema di sicurezza, fa discutere anche il caso lampioni dopo la caduta di un palo della pubblica illuminazione, sabato, in via Delcogliano, nei pressi dell'ospedale San Pio. Un'area ad altissima densità di presenze ad ogni ora, ma per fortuna l'episodio ha prodotto soltanto un grande spavento. E un giustificato allarme sulla condizione delle altre migliaia di steli metallici che, in giornate particolarmente ventose come quella di sabato, potrebbero ancora abbattersi al suolo con conseguenze meno fortunate.

In riferimento all'episodio, il sindaco Clemente Mastella e l'assessore delegato Mario Pasquariello hanno dichiarato ieri che «in data 9 gennaio, il dirigente e il responsabile del servizio avevano inviato una lettera alla società (Artistica srl, ndr) ove si chiedeva un report sul servizio svolto nel 2023, con indicazione sulla consistenza degli impianti». E aggiungono: «In data odierna, sempre alla ditta che gestisce la pubblica illuminazione in città, è stato richiesto un report dettagliato sulla condizione statica dei lampioni, con contestuale programmazione degli interventi di sostituzione in agenda, anche al fine di preservare la pubblica e privata incolumità». Informativa determinata anche dal clamore prontamente suscitato dalla vicenda, che è già entrata nell'agone politico.

Dai banchi di opposizione, intanto, la consigliera Rosetta De Stasio ieri è intervenuta chiedendo chiarimenti e paventando la risoluzione del rapporto con la ditta affidataria: «Ho inviato un'istanza urgente all'assessore ai Lavori pubblici e al presidente della commissione consiliare - dichiara l'esponente di Prima Benevento - nella quale ho chiesto di convocare immediatamente la società Artistica in esito all'incidente verificatosi in via Delcogliano qualche giorno addietro. La società ha la gestione, e quindi anche il compito della manutenzione, della pubblica illuminazione della città: è del tutto evidente che, invece, tale manutenzione non viene effettuata, o almeno non in maniera efficace. Su via Delcogliano, solo per mera fortuna la caduta del palo non ha determinato gravi conseguenze, e l'amministrazione deve assolutamente intervenire convocando la società Artistica al fine di valutare la risoluzione contrattuale con il conseguente risarcimento dei danni. Peraltro - aggiunge De Stasio -, non è la prima volta che si verificano incidenti del genere, per cui l'intervento va posto in essere in modo immediato. È in gioco la sicurezza dei cittadini».