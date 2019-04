L'ex sindaco di Benevento Fausto Pepe, insieme con altri 35 imputati, tra cui assessori comunali, dirigenti e imprenditori, finiti sei anni fa in un'inchiesta per alcuni appalti al Comune (denominata «Mani sulla città») da parte della Procura e per questo sottoposti a misure cautelari restrittive, sono stati assolti perché il fatto non sussiste (4, invece, i condannati). A pronunciarsi è stato il Tribunale di Benevento. Immediata la reazione del mondo politico a cominciare dall'ex sottosegretario Umberto Del Basso De Caro (Pd): «Esprimo profonda soddisfazione per la decisione con la quale il tribunale penale di Benevento ha mandato assolti molti amministratori della Città di Benevento e, in ogni caso, fortemente ridimensionato le richieste della pubblica accusa. Le assoluzioni pronunziate nei confronti di Luigi Boccalone, Fausto Pepe e Claudio Principe dimostrano, ancora una volta, che occorre riporre massima fiducia nella giurisdizione. La vicenda processuale, assai risalente nel tempo oltre a colpire gli amministratori, espellendoli di fatto dalla vita politica per molti anni, ha pesato non poco nelle vicende amministrative degli anni successivi. Agli amici dichiarati estranei dagli addebiti mossi è stato restituito l'onore personale e quello politico, la dignità e la libertà della quale alcuni di essi erano stati ingiustamente privati». Sulla vicenda giunge anche il commento dell'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello: «Una bella notizia per Benevento. Le assoluzioni dell'ex sindaco Fausto Pepe e di Claudio Principe sono bellissime notizie per Benevento perché dimostrano che gli amministratori hanno sempre agito nell'interesse della città». «Spiace davvero per le sofferenze subite in questi anni ma siamo certi che la sentenza darà nuovo vigore politico a chi ha amministrato Benevento», conclude Martusciello.

