Manifestazione per la pace: «Aprire subito i negoziati»

Ad un anno dall’invasione russa in Ucraina, Benevento torna a mobilitarsi affinché si possa arrivare alla pace. In piazza stamattina, nei pressi dei giardini della Prefettura, la voce degli studenti degli istituti superiori per chiedere con forza il cessate il fuoco.

La manifestazione è stata promossa dalla Cgil Benevento, Libera e il coordinamento provinciale Anpi.

«Lavorare seriamente a un negoziato di pace», l'appello lanciato dal palco dagli organizzatori.