Città invasa dai manifesti. Ieri mattina su alcune vie di Benevento, in particolare via Delle Puglie e Rampa San Barbato, sono stati affissi manifesti ottenuti con un fotomontaggio del profilo Facebook - con tanto di foto - dell'assessore comunale all'Ambiente, il medico Alessandro Rosa, con accanto un articolo che riporta una notizia di un tentativo di estorsione ai danni del professionista. Estorsione da parte di una donna che avrebbe chiesto denaro con la minaccia di rivelare una presunta relazione tra i due. Un episodio di cronaca avvenuto nel corso del mese di luglio, e che dopo la denuncia presentata da Alessandro Rosa in questura ha fatto scattare gli arresti domiciliari e poi l'obbligo di firma per una donna di 42 anni di Montesarchio, bloccata dagli agenti mentre incassava il denaro contenuto in una busta, poco più di mille euro, in un centro commerciale.

Ieri mattina i vigili urbani e agenti della Digos, hanno provveduto a rimuovere e sequestrare i manifesti. Mentre l'assessore Rosa si è recato in questura, presso gli uffici della squadra mobile, per sporgere denuncia contro gli autori del fotomontaggio e l'affissione dei manifesti. Cosa che ha fatto anche il giornalista estensore della notizia. Le indagini sono iniziate partendo dalla visione delle immagini delle telecamere collocate nella zona del plesso universitario che è in via delle Puglie. «È un'estorsione, evidente, in cui c'è solo una vittima conclamata, io, che peraltro ha avuto il coraggio di denunciare e far arrestare una persona» sostiene l'assessore che prosegue: «Una vicenda grave e in ogni caso privata che qualcuno ha tentato di strumentalizzare politicamente, fatto ancora più grave. È un fatto ancora più grave perché a Benevento c'è qualcuno che tenta di utilizzare la clava dell'infamia, della delazione per tentare di condizionare le scelte politiche. Metodologie utilizzate durante il periodo più buio della nostra storia. Il sottoscritto ha le spalle larghe: ho avuto il coraggio di denunciare chi ha usato l'arma del ricatto raccontando frottole e naturalmente ho denunciato questo vergognoso atto che di certo non mi intimidisce».

«Non mi intimidisce - prosegue Rosa - perché sono perfettamente consapevole che i cittadini di Benevento (e non solo) sanno distinguere in maniera chiara le persone perbene, quelle che le ingiustizie le denunciano e quelle che tentano di fare estorsioni economiche o politiche (come in questo caso) peraltro nascosti dal favore della notte, perché chiaramente non hanno il coraggio di metterci la faccia. Ho il coraggio di metterci la faccia, a differenza dei "pensatori" di manifesti, a livello personale e anche politico, perché io di politica non ho bisogno, vivo e guadagno grazie a quanto ho costruito con lo studio e con la professione e a un certo punto della mia vita mi sono messo a disposizione della mia città. Non ho problemi naturalmente a essere giudicato per quel che faccio o non faccio nel mio ruolo politico ma non credo in generale che fatti privati abbiano valenza sul giudizio del mio operato, tanto più se in quei fatti privati sono la parte lesa che ha agito solo e unicamente secondo legge. Credo che i cittadini preferiscano in ogni caso un amministratore che si muove nei crismi di legge a chi si muove nella notte e col metodo dell'infamia per influenzare la politica».

Rosa conclude: «Da amministratore o da protagonista involontario di questa piccola storia ignobile non sono minimamente intimidito, da cittadino di Benevento sono molto preoccupato dell'esistenza e della presenza di persone o gruppuscoli di persone che tentano di influenzare la scena politica con l'infamia, la delazione e la calunnia, tentando di innescare lapidazioni pubbliche con metodi da regime o da fondamentalismo islamico». Piovono messaggi di solidarietà per l'assessore. I consiglieri comunali, il segretario e tutto il coordinamento di Civico22 esprime «piena solidarietà a Rosa e alla sua famiglia per il bieco attacco del quale sono stati vittime». «La politica - fanno sapere i consiglieri di Civico 22 - ha bisogno di confronto sui temi, sulle progettazioni, sui programmi e non di attacchi personali su questioni private, tra l'altro con mezzi infamanti che niente hanno a che vedere con il civile confronto dialettico. La degenerazione dei modi porta al declassamento dello spirito alto della politica: è a questo spirito che tutti dobbiamo fare riferimento, fuori e dentro ilpalazzo di città».

Poi parola ai consiglieri di «Alternativa per Benevento»: «A Rosa va tutta la nostra piena e convinta solidarietà. La vicenda che lo ha visto protagonista nelle ultime ore è semplicemente vergognosa. Senza se e senza ma. Se qualcuno, a Benevento, pensa di poter fare politica così, gettando fango sulle persone con campagne d'odio e manifesti anonimi, troverà chiuse le porte della città e dunque del consiglio comunale nella sua interezza. Senza alcuna ambiguità. Abbiamo sempre condannato la degenerazione della lotta politica quando essa trascende in aggressione personale». Il segretario cittadino del Pd Francesco Zoino rimarca: «Atto inaccettabile e vile».