Martedì 9 Ottobre 2018, 19:49

Questo pomeriggio i tecnici di E-Distribuzione hanno lavorato dalle 14.30 alle 18.30 nel centro di Benevento per eseguire lavori di manutenzione straordinaria sulla rete elettrica del capoluogo beneventano.I lavori, che rivestono carattere di urgenza e improrogabilità, hanno richiesto una temporanea interruzione del servizio per la quale i clienti sono stati preavvisati mediante affissioni nelle zone interessate con dettaglio di orario e civici interessati.Gli interventi delle squadre sono stati organizzati in modo da ridurre al minimo i disagi per i clienti, tuttavia per ragioni tecniche e di sicurezza non è possibile lavorare con le linee in tensione o garantire una fonte alternativa di alimentazione.