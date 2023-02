L'acquedotto carolino conquista due province. Un filo rosso unirà Benevento e Caserta, protagoniste di un'iniziativa sinergica, "MaratonArt", che punta alla valorizzazione e alla riscoperta della spettacolare opera di Luigi Vanvitelli. Coinvolgendo le due province, il progetto si snoda sul sentiero dell'acquedotto vanvitelliano, interessa 12 Comuni ricadenti nei territori provinciali di Benevento e Caserta e integra musica, arte e storia che si fondono e narrano la bellezza dell'acquedotto carolino.

È il racconto, tra musica, arte e natura, della storia dell'opera vanvitelliana, dal palazzo ducale di Airola, alla Reggia di Caserta, attraverso un percorso storico-turistico. Dopo la riunione programmatica della scorsa settimana, presso la parrocchia Maria Santissima del Carmine e San Giovanni Bosco di Caserta, presto toccherà a Benevento portare sotto i riflettori l'imponente opera vanvitelliana. A breve, infatti, dovrebbe essere ufficialmente presentato, il documentario realizzato da Valter Torri che sarà trasmesso su Raitre il 16 febbraio. Il regista documentarista, narrando gli aspetti antropologici, architettonici e paesaggistici, racconterà i territori interessati dal passaggio dell'acquedotto, dalle sorgenti del Fizzo, fino alla Reggia di Caserta, toccando i Comuni di Airola, Bucciano, Moiano, Sant'Agata de' Goti, Durazzano, Valle di Maddaloni e la città di Caserta. «MaratonArt è una visione territoriale - spiega il presidente della Pro Loco di Airola, Franco Napoletano, presente all'incontro di Caserta - improntata alla valorizzazione e promozione del territorio, per coniugare un percorso storico con il paesaggio architettonico, interessando i territori di Airola, Arpaia, Forchia, Paolisi, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Sant'Agata de' Goti, Durazzano, Valle di Maddaloni, Maddaloni, Caserta».

Il programma prevede «una maratona di arte, musica e storia- aggiunge Napoletano con eventi musicali, mostre, rievocazioni, convegni e percorsi naturalistici che coinvolgeranno le associazioni, le scuole delle due province e i Comuni attraversati dall'acquedotto carolino. A breve- anticipa - sarà reso noto il programma delle manifestazioni, pensate insieme agli enti locali, alle associazioni che stanno partecipando e che vorranno partecipare, alle Unpli provinciali e regionale e alla Reggia di Caserta». Il presidente della Pro Loco di Airola commenta l'incontro a Caserta, definendo la riunione «molto proficua e incentrata sulla sinergia istituzionale». Poi aggiunge che «si punta anche sulla città di Benevento, perché pure la provincia sannita sarà protagonista delle iniziative previste da progetto MaratonArt».

Il presidente della Pro Loco di Airola riferisce che «anche il Fai, il Fondo Ambiente Italiano e il Cai, il Club Alpino Italiano, hanno sottoscritto un protocollo di intesa, per l'organizzazione di giornate tematiche e la valorizzazione dei sentieri». Franco Napoletano, infine, annuncia un ulteriore incontro programmatico, nell'ambito di MartonArt, che presto sarà organizzato nella città di Benevento. All'evento saranno invitati i sindaci dei Comuni interessati dal progetto, le varie Pro Loco coinvolte e i rappresentanti delle Unpli provinciali di Benevento e Caserta, rispettivamente Renzo Mazzeo e Raffaele Compagnone. «Siamo soddisfatti - conclude il presidente della Pro Loco di Airola di aver creato una sinergia tra le due Unpli provinciali con cui stiamo collaborando e che ringrazio per l'impegno profuso, i Comuni, vari enti e associazioni del Sannio e della provincia di Caserta, per dare vita a un progetto condiviso di valorizzazione del territorio».