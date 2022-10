Marciapiedi sconnessi e bagni sporchi, preside e consigliera: «Si intervenga»

Dopo le polemiche tra amministrazione, associazioni ambientaliste e comitati cittadini, che hanno fatto da sfondo alle operazione del taglio dei pini lungo viale degli Atlantici, nelle ultime ore si riaccendono i riflettori su un altro annoso problema: lo stato dei marciapiedi di via Calandra, dove sono presenti diversi uffici pubblici e l'istituto superiore «Guacci». L'allarme è stato lanciato dalla dirigente Giustina Mazza: «Da anni - denuncia - questi marciapiedi versano in condizioni precarie, ma negli ultimi tempi la situazione si è aggravata ed è ormai impossibile percorrerli per recarsi a scuola». Situazione di rischio, dunque, per studenti e docenti e per chiunque passi a a piedi nella zona. «Ci troviamo in una zona centrale della città, frequentata da numerosissimi studenti, ma negli anni le varie amministrazioni comunali non hanno mai preso in considerazione il reale problema. Non riesco neanche a passare a piedi in alcuni punti. Una vergogna senza confini considerando che la situazione è la stessa ormai da anni. Invito qualcuno dell'amministrazione comunale a venire a fare una bella passeggiata con me» spiega Annarita, residente della zona limitrofa al viale Mellusi. A gettare acqua sul fuoco, guardando al futuro dell'arteria stradale l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa. «Se ci troviamo di fronte a piante sane dichiara bisogna prendere una decisione. Tenerci la pianta o fare il marciapiede nuovo? Questo è il problema. È una situazione che ho già portato all'interesse dei consiglieri e dei dirigenti ma credo che bisogna prendere una decisione collegiale».



Altro problema in città, stavolta rimarcato dalla consigliera comunale di «Prima Benevento», Rosetta De Stasio, è lo stato di abbandono dei bagni pubblici a Santa Colomba. «Un'amministrazione che si rispetti afferma - deve dare assoluta priorità alla pulizia e al decoro della città, anche a tutela della salute dei cittadini. Più persone mi hanno segnalato l'assoluta carenza di pulizia, con il conseguente insopportabile odore, che caratterizza i bagni pubblici. In particolare è grave la situazione nella zona di Santa Colomba, dove viene ubicato il mercato di sabato». Ma la situazione assicura l'assessore Luigi Ambrosone è destinata a migliorare in tempi più o meno rapidi: «I tre bagni pubblici a Santa Colomba sono gestiti dalla società Andreani, ho immediatamente chiamato ed esposto le criticità evidenziata dalla consigliera, chiedendo più efficienza nella pulizia».