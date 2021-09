Scultura di marmo di Vitulano «in crociera» con Msc

BENEVENTO - Con il suo pregiatissimo marmo policromo e issando al vento la sua bandiera, Vitulano «viaggia» in crociera. Salpa da Napoli, sulla Seashore, l'ultramoderno e lussuoso yacht ammiraglio della flotta di Msc Crociere, del valore di circa un miliardo di euro, ecocompatibile e caratterizzato da un design esclusivo, rivoluzionario e pionieristico. Si concretizza così il «varo», in tutti i sensi, di un autentico evento. A solcare il Mediterraneo, in esposizione permanente, sono infatti un'opera scultorea e il vessillo municipale vitulanesi. Vitulano «esonda», dunque, con due sue peculiarità, sul poetico e storico «Mare Nostrum» latino. Il sindaco Raffaele Scarinzi aveva già annunciato tale iniziativa, in occasione dell'ottavo «Simposio internazionale di scultura del marmo di Vitulano». Contestualmente, il primo cittadino vitulanese aveva conferito la cittadinanza onoraria a Leonardo Massa, la cui famiglia è di origini locali, managing director di Msc Crociere e, inoltre, canottiere alle Olimpiadi di Seul 1988. «Ringrazio Leonardo Massa, la Msc Crociere e il suo armatore Gianluigi Aponte - commenta il sindaco Scarinzi -. Il nostro turismo socio-culturale si proietta, quindi, verso una visibilità internazionale, grazie al nostro fecondo gemellaggio con una compagnia navale rinomata e leader assoluta del settore. Ne siamo estremamente fieri e orgogliosi».