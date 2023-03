8 marzo a Benevento, Laila Baten marocchina e in attesa di cittadinanza: «In Consiglio mi sono sentita libera»

«Per me la donna è libertà. E oggi, 8 marzo, mi sento una donna libera». Sono le parole, emozionate ed emozionanti, di Laila Baten, 29enne musulmana originaria del Marocco, da 22 anni residente a Benevento dove svolge il servizio civile. È in attesa della cittadinanza italiana, ma la sua può già definirsi una storia di integrazione riuscita e di piena condivisione dei principi democratici. La testimonianza della ragazza ha suggellato l’iniziativa “Donne e Pace” promossa dal Comune di Benevento in collaborazione con Consulta delle donne, Forum giovani e associazioni.

«Gli ideali, i valori: non dobbiamo permettere mai a nessuno di calpestarli», ha affermato la delegata alle Politiche sociali Carmen Coppola. Hanno preso parte all’evento anche le assessore Maria Carmela Serluca, Antonella Tartaglia Polcini, Molly Chiusolo e la presidente della Consulta Angela De Nisco, che hanno declamato testimonianze di donne che in ogni epoca e latitudine hanno subito, e tuttora vivono sulla propria pelle, indicibili violenze.

La bellezza delle mimose sui banchi e il forte anelito di giustizia che si respirava in sala, gli antidoti ai mali del mondo.