Sarà l'attrice Martina Stella ad inaugurare il Natale a Benevento. La cerimonia è prevista per domenica, alle 17,30. Lo hanno annunciato, questo pomeriggio, la Camera di Commercio, l'azienda speciale Valisannio, il comune di Benevento e l'ordine provinciale degli architetti, nel corso di una conferenza stampa in cui è stata presentata la rassegna 'A Sud del Polo': dall'8 dicembre al 6 gennaio, il centro della città sarà illuminato con scenografie che proietteranno sulle facciate dei palazzi di corso Garibaldi paesaggi innevati con musiche di sottofondo e fumo sintetico.

Per creare dinamicità allo show nei punti cardine del percorso (Palazzo Paolo V, via Traiano, chiesa di Santa Sofia e facciata della Camera di commercio) è prevista la realizzazione di differenti sequenze di immagini. In questi punti gli spettacoli di luci avranno inizio ogni 45 minuti per otto sequenze ogni sera di ogni fine settimana e tre durante le serate della settimana. «Ci auguriamo che questo Natale innovativo - ha dichiarato l'assessore comunale al Turismo, Oberdan Picucci -, senza le classiche luminarie, spinga tante persone a venire a visitare la nostra città». La programmazione è ancora in itinere, non sono stati ancora stanziati i fondi previsti dalla Regione. «Dopo - ha assicurato Picucci - saremo in grado di pianificare meglio gli eventi e prevedere illuminazioni, ma classiche, nel resto della città». La Camera di Commercio ha contribuito alle illuminazioni '3D' stanziando circa 60mila euro.

