Giovedì 13 Settembre 2018, 07:00

Assolto dall’accusa di malversazione (in relazione ai contributi per l’editoria riservati al giornale di partito) e prescritto dalle accuse di truffa e appropriazione indebita. Termina in questo modo l’ultimo processo a carico di Clemente Mastella, rispetto alla stagione investigativa che va dal 2004 al 2005. Quarta sezione collegio A del Tribunale di Napoli (presidente Acierno), l’ex ministro guardasigilli e attuale sindaco di Benevento esce dal processo senza condanne, il che gli consente di mantenere la propria carica di primo cittadino, dal momento che un verdetto sfavorevole avrebbe comportato la sospensione dal ruolo di sindaco, secondo quanto previsto dalla legge Severino.