Mastella bis, ecco tutti i nuovi ingressi in giunta

BENEVENTO - Un generale della finanza all’urbanistica, oltre a due donne: sono le novità del Mastella bis, che si insedia domani mattina. Rispetto al primo esecutivo, l’assessore all’urbanistica Antonio Reale si trasferisce alle politiche ambientali, al ciclo dei rifiuti ed alla raccolta differenziata, alle politiche energetiche e risorse alternative, Cimitero con riguardo alla programmazione e servizi cimiteriali, al decoro urbano, verde pubblico e ai parchi. Esce la responsabile della Mobilità e Trasporti, Felicita Delcogliano, tali settori saranno nelle competenze di Luigi Ambrosone, che si occupava già delle politiche sociali, politiche per la famiglia e per l'infanzia, emergenze abitative, politiche per la casa, politiche per le disabilità.

Il sindaco Mastella trattiene per sé le deleghe al PICS e Bando Periferie, a Rossella Del Prete vanno la scuola, istruzione, asili nido, diritto allo studio, lotta alla dispersione scolastica, mensa, progetti speciali per l'infanzia, cultura e Unesco". Conferma pure per Mario Pasquariello, ai lavori pubblici, infrastrutture, protezione civile, ciclo dei fiumi, acque reflue, con esclusione quindi di tutto quanto attiene al ciclo e all'utilizzo delle acque destinate ad uso domestico, alla bonifica dei siti inquinanti dai rifiuti urbani e assimilabili e alle discariche abusive. Oberdan Picucci conserva le deleghe agli spettacoli, sistema museale, teatrale e musicale, commercio e aree mercatali, si aggiungono sanità e contenimento e gestione del randagismo.

Le tre new entry sono Carmen Coppola, che gestirà il personale, servizi demografici, statistica, politica per le contrade, rapporti con i comitati di quartiere, rapporti con le associazioni e volontariato. Maria Carmela Mignone si occuperà di sostegno alle imprese, agricoltura, Suap, Agenda Digitale, Smart City, Innovazione Tecnologica, Agenda Europea, Rapporti con le Università. Raffaele Romano, oltre all’urbanistica, ha la gestione del territorio, anticorruzione, anticorruzione interna, legalità e trasparenza, rapporti con le associazioni e anticriminalità.

Infine, l’attuale vice sindaco Maria Carmela Serluca ha le politiche economiche (bilancio, programmazione finanziaria, fisco e tributi), patrimonio, patrimonio immobiliare residenziale, lotta all'evasione e controllo analogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA