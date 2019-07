Ha riscosso consensi la proposta del sindaco Clemente Mastella di essere invitato a casa dei cittadini di Benevento, per un caffè o per un pranzo, per discutere di quello che non va nei vari quartieri della città. Nei commenti al post pubblicato dal primo cittadino su facebook già sono presenti numerosi inviti. «Sindaco, buongiorno la invito a prendere un caffè quando vuole lei. Attento la sua disponibilità grazie», «Lodevole iniziativa di voler essere vicino ai cittadini vivendo così le problematiche reali, il mio invito è per un gelato», «Bravoooo bella iniziativa, così si renderà conto con suoi occhi i veri problemi in casa dei suoi cittadini», «Se vuole l'aspetto in contrada San Vitale per un caffè e per farle vedere con i suoi occhi in che condizioni è la strada della contrada rovinata dai numerosi camion ed altri mezzi pesanti che sono passati per attivare la nuova linea elettrica!». Tra i tanti commenti c'è pure qualche scettico che vede nell'intento di Mastella l'intenzione di preparare il campo per le elezioni regionali, ma il sindaco ribatte «...Le pare che se fosse per le regionali dovrei girare a Napoli e Salerno o a Benevento? Lei spruzza veleno inutile ma si distrugge lei, non io».

Mercoledì 17 Luglio 2019, 18:38

