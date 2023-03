Benevento, Mastella annuncia il gemellaggio con Benevent l’Abbaye

Tutto pronto per il gemellaggio tra la città di Benevento e la sua omonima francesce Benevento l'Abbaye. Ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella, che sabato riceverà il suo collega d'oltralpe al quale verranno consegnate le chiavi della città. Subito dopo previsto un concerto al Teatro comunale, un'occasione per far conoscere non solo il rinnovato palcoscenico cittadino ma anche per ammirare le bellezze in zona Unesco del complesso di Santa Sofia.

Il sito del Comune di Benevento spiega quali sono i tratti che accomunano infatti le due città da gemellare, dopo un iter amministrativo avviato oltre quattro anni fa dall’ ex assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Rossella Del Prete. In primis il nome, poi la storia delle reliquie di San Bartolomeo (Saint Barthelemy) custodite nell’abbazia di Bénévent l’Abbaye. Infine i liquori «emblema» delle due città («Strega» per Benevento e «La Beneventine» per Bénévent l’Abbaye), che peraltro hanno sapori pressoché identici.

«Sin dall’inizio tra gli obiettivi di questa amministrazione c’è stato quello di dare impulso a tutti quei progetti in grado di creare occasioni culturali e professionali di crescita. Guardare verso percorsi di sviluppo diversi, che possano favorire l’apertura culturale ed economica della nostra comunità ed una visione finalmente europea delle nostre ambizioni è elemento imprescindibile per una effettiva valorizzazione del nostro considerevole patrimonio artico monumentale» ha commentato il sindaco Mastella.