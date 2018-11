Mercoledì 14 Novembre 2018, 18:11

«Sarebbe opportuno che anche la Regione Campania eliminasse il certificato medico per giustificare le assenze». È quanto chiede il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al presidente Vincenzo De Luca. «Le norme già in vigore in altre regioni italiane - aggiunge Mastella - stabiliscono una autocertificazione dei genitori o dello stesso studente se maggiorenne».