Mastella attacca la manager del San Pio: "Non si confronta"

«Ribadisco che il diniego opposto dalla direttrice dell'Azienda ospedaliera 'San Piò, Morgante, a prendere parte ad un incontro con i sindaci del territorio per esaminare l'andamento delle attività assistenziali e sanitarie nel principale ospedale della città è tanto una sgrammaticatura istituzionale quanto una forzatura della normativa regionale che demanda al sindaco del Comune di Benevento, quale Presidente della Conferenza dei sindaci

dell'Azienda ospedaliera San Pio, la prerogativa istituzionale di verificare l'andamento generale delle politiche sanitarie e dell'attività assistenziale, in ossequio al disegno legislativo numero 502 del 1992». A dirlo è il sindaco di Benevento Clemente Mastella, in polemica con la manager dell'Ospedale cittadino, Maria Morgante.

«Mi è sembrato che la direttrice Morgante - aggiunge Mastella - abbia mostrato una legittima e naturale sensibilità istituzionale anche recentemente, incontrando esponenti politici del territorio per confrontarsi sul futuro dell'ospedale. Resto convinto dell'utilità di un confronto tanto garbato quanto franco sull'ospedale San Pio, sui suoi punti di forza e sulle criticità esistenti, anche e soprattutto nell'ottica di una leale, piena ed efficace collaborazione tra istituzioni territoriali».