Non c'è due senza tre. Il proverbio vale nella forma anche per le elezioni europee, soprattutto se una delle liste in corsa riesce a consegnare le sottoscrizioni necessarie al fotofinish. È accaduto così per Michele Santoro ed il suo progetto «Pace Terra e Dignità», di cui fa parte il sannita Piernicola Pedicini che così entra di diritto nella rosa dei candidati sanniti insieme a Luigi Barone e Sandra Mastella.

APPROFONDIMENTI Elezioni Europee, Sandra Mastella: «Ho sofferto la malagiustizia, porto il Sannio in Europa» Elezioni Benevento: entro domani ufficiali le liste per le elezioni Europee Benevento elezioni, la Campagna sannita di FI: l'obiettivo è superare il 10%

IL PROFILO

Sedicesimo nella lista ma solo per ragioni di ordine alfabetico, Pedicini è europarlamentare uscente, eletto per due volte con il M5S da cui si è staccato nel 2021 per aderire ad «Equità territoriale» di cui è attualmente segretario. È sannita di origine, precisamente di Foglianise, anche se vive da tempo in Basilicata per questioni di lavoro. «In questa campagna elettorale – ha dichiarato - continuerò, come ho sempre fatto anche nel corso dei miei mandati, a combattere l'ipocrisia che caratterizza la politica italiana ed europea, che da un lato finanzia la guerra e dall’altro toglie servizi essenziali soprattutto al Sud. I cittadini devono sapere che la Commissione europea continua a destinare fondi pubblici per acquistare armi, anziché investire in sanità, istruzione ed infrastrutture. Soldi che provengono dalle nostre tasse. A parte “Pace Terra Dignità”, progetto politico che il “Movimento equità Territoriale, da me rappresentato, ha contribuito a realizzare sotto la guida di Michele Santoro, non c’è alcuna forza politica che si batte per la fine di ogni conflitto e per la promozione della pace». Superato lo scoglio della raccolta firme, il prossimo ostacolo da saltare, per Santoro ed i suoi compagni di squadra, sarà la soglia di sbarramento (4%) per accedere all'emiciclo europeo. Un vero e proprio salto con l'asta allo stato attuale, senza coalizioni politiche alle spalle (se non quelle che caratterizzano l'anima del progetto) e con le ultime proiezioni di Supermedia Agi/Youtrend che danno il movimento all'1,8%.

LE LISTE

Sesta posizione in lista per Luigi Barone che corre sotto la bandiera della Lega. Capolista il super discusso generale Roberto Vannacci. Dopo di lui Simona Loizzo, e i due europarlamentari uscenti: Valentino Grant (anche ex coordinatore regionale del Carroccio in Campania) ed il molisano Aldo Patriciello, che sembrerebbe il favorito secondo voci provenienti da più ambienti politici.

Nella compagine «Stati Uniti d'Europa» (composta da +Più Europa, Italia Viva, Psi, Radicali, Libdem, e «L'Italia c'è») al quarto posto c'è Sandra Mastella. Partecipa alla sfida per sostenere l'alleato Matteo Renzi che ai titoli di coda ha deciso di scendere in campo anche lui. A questo punto la moglie del sindaco di Benevento e segretario nazionale di «Noi di Centro», Clemente Mastella, potrebbe valutare sia il tandem insieme a Nicola Caputo, assessore regionale, che quello con lo stesso leader di Italia Viva. Le strategie sono aperte. Capolista sarà il socialista Vincenzo Maraio, poi Manuela Zambrano e Nicola Caputo.

Quattro nomi di spicco aprono la lista circoscrizione Sud del Partito democratico. La capolista è la giornalista Lucia Annunziata, a seguire Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, poi Pina Picierno e Sandro Ruotolo.

A guidare la lista del Movimento Cinque Stelle sarà invece Pasquale Tridico, ex direttore dell'Inps e tra i padri del reddito di cittadinanza. Antonio Tajani, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia è il capolista in tutte le cinque circoscrizioni. Nel Sud, il nome che compare a seguire è quello di Isabella Adinolfi. Terzo Fulvio Martusciello, il candidato sostenuto dal deputato sannita Francesco Maria Rubano, e quarta Alessandra Mussolini.

Capolista di Fratelli d'Italia è la premier Giorgia Meloni. Oltre a lei, il candidato sostenuto dal senatore Domenico Matera è Alberico Gambino, undicesimo in lista ma solo per ragioni di ordine alfabetico. Guida lo schieramento di «Siamo Europei», il segretario nazionale di Azione Carlo Calenda.