Benevento al freddo: caloriferi fino al 15 aprile

Settimana santa con i brividi, e neanche nei prossimi giorni le temperature si allineeranno alle medie stagionali. Ecco perché il sindaco Clemente Mastella ha firmato un'ordinanza con la quale autorizza l'accensione degli impianti termici fino al 15 aprile, per una durata massima giornaliera di 4 ore e 30 minuti nella fascia oraria che va dalle 5 alle 23.



Per la città di Benevento, collocata in zona climatica C, il decreto ministeriale 383 del 6 ottobre 2022 aveva disposto lo stop al riscaldamento al 23 marzo. Ma è stata fatta salva la possibilità, per i sindaci, di autorizzare l'accensione dei caloriferi in presenza di un clima particolarmente rigido. Un clima proprio come quello di questi giorni; ecco perché il sindaco di Benevento ha accordato la deroga, ricordando l'obbligo di non superare i limiti di temperatura interna di 17 gradi per gli edifici industriali e di 19 gradi per tutti gli altri edifici.