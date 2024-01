Via libera a due farmacie di turno: saranno aperte nei festivi da febbraio

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha presieduto stamane il tavolo tecnico sul potenziamento dell'assistenza farmaceutica in città. Hanno partecipato il consigliere delegato alle Politiche sanitarie di Palazzo Mosti Luca De Lipsis, il presidente dell'Ordine dei farmacisti Maurizio Manna, il presidente di Federfarma Tommaso Cusano, il vicepresidente dell'Ordine dei medici Luca Milano e il dirigente Area farmaceutica Asl Vincenzo Del Pizzo.

«A partire dal primo febbraio e fino alla fine di aprile, saranno due le farmacie aperte in città nei giorni festivi.

Al termine di questo periodo sperimentale, il tavolo si riaggiornerà per valutare la sussistenza della necessità di raddoppiare il numero delle farmacie aperte.

Questa soluzione, per cui ringraziamo l'Ordine dei farmacisti e gli altri soggetti intervenuti al tavolo per il contributo offerto, è un effettivo potenziamento dell'assistenza farmaceutica in città, dopo che durante le festività si erano registrati file e disagi anche a causa del concomitante picco di sindromi respiratorie», spiegano il sindaco Mastella e il delegato De Lipsis.

La riunione ha affrontato anche la questione del servizio farmaceutico in centro storico e dell'esigenza di salvaguardare prioritariamente il diritto alla salute, anche in presenza di limitazioni alla circolazione veicolare. Il sindaco ha annunciato l'emanazione di un'ordinanza: «Nei prossimi giorni firmerò un provvedimento in cui specificheremo che l'accessibilità all'assistenza farmaceutica va sempre garantita in presenza di un valido, serio e certificato motivo di salute. Inoltre faciliteremo l'accessibilità al presidio farmaceutico ubicato nei pressi della chiesa di Santa Sofia», concludono Mastella e De Lipsis.