Mastella: "Capoluogo da record sui fondi per gli asili nido"

"I dati, pubblicati da Il Sole 24 Ore, sui fondi Pnrr per gli asili nido vedono la città di Benevento primeggiare: siamo al terzo posto in Italia e al primo in Campania per fondi pro capite intercettati. E' un risultato prestigioso e importante, per il quale esprimo soddisfazione a nome di tutta l'Amministrazione". Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella, dopo la pubblicazione della graduatoria su Pnrr e risorse per gli asili nido che vede Benevento spiccare con più di 39 milioni di euro finanziati per la realizzazione di 32 progetti.

"È il segno evidente che sul Pnrr stiamo portando avanti un lavoro lungimirante che guarda anche alla famiglia e al lavoro: con piu posti negli asili nido, potremo offrire un welfare moderno e funzionale alle esigenze delle famiglie, per favorire occupazione e lotta all'inverno demografico", conclude Mastella.