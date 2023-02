Mastella, Casini e Bertinotti al teatro Comunale: un viaggio politico tra passato e futuro

"La storia siamo noi" cantava in un suo famoso brano il cantautore Francesco De Gregori. E di storia politica sulle pedane del teatro Comunale di Benevento stamattina ce ne era tanta, per la presentazione del libro "C'era una volta la politica" del senatore Pier Ferdinando Casini, accompagnato in un viaggio tra passato, presente e futuro della politica italiana dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella e dall'ex presidente della Camera dei Deputati, Fausto Bertinotti.

L'incontro tenutosi in un Comunale gremito, moderato dal direttore de «Il Mattino» Francesco De Core, ha visto i tre protagonisti della scena politica nazionale, dialogare tra anedotti e retroscena, con uno sguardo rivolto anche alle prossime sfide che dovrà affrontare il governo Meloni, come autonomia diferenziata e presidenzialismo.

«il Parlamento è completamente espropriato della possibilità di potere decisionale su un tema fondamentale come l'autonomia differenziata» tuona Casini. «Sostituita la società dello spettacolo con la politica» attacca Bertinotti. «Politici come noi hanno rappresentato il confessionale laico del popolo» dichiara Mastella.