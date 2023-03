Mastella: «Più immigrati a Benevento per combattere lo spopolamento»

«Servono più figli e più immigrati. Gli Usa vanno in questa direzione, non l'Europa». Questa, in sintesi, la riflessione del sindaco di Benevento Clemente Mastella sulla questione dello spopolamento, specie delle aree interne. «Il trend negativo - dice Mastella - sulla dinamica demografica in Italia iniziata nel 2008, si conferma.

Continuiamo a perdere popolazione».

«I nuovi nati - prosegue - sono sempre meno e sempre più inferiori ai nuovi morti. L' anno scorso la popolazione residente in Italia è diminuita di 179mila unità (dati Istat). Dal 2019 l'Italia ha perso un milione di abitanti. Le nascite sono sotto le 400mila mentre i decessi continuano a stare stabilmente sopra i 700mila. Perciò la polemica che affiora ogni tanto, e cioè che Benevento e provincia perdono popolazione addebitando colpe politiche non ha senso».

«Il problema è italiano, anzi europeo. Un contributo positivo, non sufficiente, viene dal saldo migratorio. La verità è che servono più figli e più immigrati. Gli Usa vanno in questa direzione, non l'Europa», conclude l'ex Guardasigilli.