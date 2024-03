Mastella: «La sanità in Campania non va bene»

«Lo dico a chiare lettere: la sanità in Campania non va bene».

È lapidario il giudizio che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha lanciato ieri durante l'assemblea cittadina del suo partito, Noi di Centro, parlando dei problemi che attanagliano il Sannio e la regione più in generale.

«Non è possibile che la povera gente - ha aggiunto - che non ha i soldi per effettuare gli esami privatamente sia costretta a liste di attesa molto lunghe, viene compromesso il diritto costituzionale alla salute. Le istituzioni devono essere un arcipelago, non delle isole. A me non piace il centralismo romano, ma neppure quello di natura regionale. Dobbiamo fare di tutto per lo sviluppo dei nostri territori».