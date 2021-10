Mastella «oltre soglia» in 31 seggi ma il centro gli nega la rielezione

Dove andare a recuperare l'ampio gap che manca per raggiungere il fatidico 50 per cento? O come consolidare un vantaggio netto ma ancora insufficiente? Facile immaginare gli interrogativi, a parti invertite, che campeggiano in queste ore nei quartier generali dei duellanti Clemente Mastella e Luigi Diego Perifano. E se la questione apparentamenti è destinata a risolversi in poche ore (scade domenica il termine ultimo per la comunicazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati