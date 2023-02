«Un parco della città porterà il nome di Ciriaco De Mita». Clemente Mastella ha scelto la presentazione del libro "C'era una volta la politica" di Pierferdinando Casini per dare l'annuncio ieri mattina al Teatro Comunale. L'area designata è il Parco Verde al rione Libertà nei pressi del lungosabato boulevard, prossima al completamento e alla inaugurazione dopo un lunghissimo cantiere. E del resto, chi meglio dell'irpino ex segretario nazionale della Balena Bianca, avrebbe potuto suggellare la mattinata a trazione democristiana: «Presto l'apertura, ne ho già dato notizia alla famiglia, ne è felicissima» rivela il sindaco di Benevento.

In città per l'evento, moderato dal direttore de "Il Mattino" Francesco de Core, anche l'ex leader di Rifondazione Comunista Fausto Bertinotti, partecipe del secondo governo Prodi insieme all'Udeur. Gremito il Comunale: «Una bellissima bomboniera» commentava il senatore di Bologna. Che non ha lesinato un tributo pubblico a Mastella: «Vedo che la gente ti vuole ancora molto bene». Tante le presenze anche lungo corso Garibaldi fin dall'arrivo dei due ospiti. Testimoni di stagioni politiche diverse e lontane, ma portatori sani di una militanza autentica che ha ancora qualcosa da dire: «Ricordo una festa qui tanti anni fa per la mia elezione alle Europee - ha rievocato Casini pescando dal comune baule dei ricordi - C'era Sandra (Lonardo, ndr) alle prese con un enorme pentolone per sfamare migliaia di persone».

Aneddoti personali, ma utili anche a dare la misura della concezione di politica che si aveva in epoche ormai lontane: «Oggi - ha denunciato l'ex presidente della Camera - un cittadino fa fatica a indicare quale sia il parlamentare eletto sul territorio. Si è perso il contatto diretto tra eletti ed elettori, hanno preso piede i partiti dei leader dove conta solo essere accondiscendenti con il capo». Larghi cenni di assenso da Mastella, che dissentiva scherzosamente solo sul sottotitolo del libro: «Perché "l'ultimo democristiano" dovrebbe essere Pier e non io? Lui lo è nella politica parlamentare, io in quella municipale». In sintonia sul decadimento del rapporto tra rappresentati e rappresentanti anche Bertinotti, che ha denunciato il pericolo di una «deriva tecnologica che finirà per togliere all'uomo ogni facoltà di scelta».

Non si è trattato della prima visita nel Sannio per il politico comunista che già nel 2007 a Telese aveva partecipato alla kermesse del partito mastelliano. Per Casini invece il precedente più recente risaliva al 2016 quando l'ex leader del Ccd presenziò nell'auditorium del Sannio alla manifestazione promossa dal comitato per il Sì al referendum costituzionale guidato da Gennaro Santamaria. Tanti i sindaci in sala, e non solo di stretta appartenenza a Ndc. Sullo schermo in apertura sono passate anche le immagini del drammatico discorso di abbandono del governo Prodi nel 2008 da parte di Mastella, di cui era ministro della Giustizia, dopo l'inchiesta sull'Udeur che aveva coinvolto anche la consorte Sandra Lonardo.

L'ex guardasigilli, sollecitato da de Core sul fatidico tema intercettazioni, non si è sottratto: «Credo che il punto non sia la separazione delle carriere ma quella tra pm e giornalisti. La stampa fa il suo mestiere, la colpa non è dei giornalisti, ma certi abusi hanno prodotto danni che nessuno più mi ripagherà». Inedito l'episodio rivelato poi da Pierferdinando Casini: "Diversi anni fa eravamo candidati sia io che Berlusconi alle Europee in questo collegio. Lo sopravanzai grazie al sostegno di Clemente, e questo è stato alla base di non poche frizioni con il Cavaliere».

Retroscena finalizzato a valorizzare quello che, a detta dell'autore, è il tratto distintivo della classe politica da "c'era una volta": «Il contatto diretto con il territorio e i cittadini, la riconoscibilità da parte dei cittadini, conta più della preparazione teorica. Se Mastella è ancora votato dai suoi cittadini dopo 40 anni, una ragione dovrà pur esserci». Nel fitto parterre molte le figure politiche e istituzionali, dall'ex ministro e componente la cabina regia Pnrr Francesco D'Onofrio al senatore di Fratelli d'Italia e sindaco di Bucciano Domenico Matera. Prontamente salutato dal palco da Casini, che lo ha chiamato in causa quando ha toccato il tema attualissimo dell'autonomia differenziata: «Non so se Matera voterà una riforma che esautora completamente il Parlamento da ogni decisione vera». Risposta giunta dal senatore meloniano a margine dell'evento: «Certo che la voterà, perché le cose non stanno così come sono state rappresentate». Amarcord recentissimo anche da Mastella, che ha ricordato la settimana romana in occasione del bis di Mattarella nella quale Casini era stato in predicato di elezione: «Gli suggerii di tentare il colpo, lui rifiutò da gran signore».