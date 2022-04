Mastella replica a Sala: «Questione difficoltà bilanci vale per tutti»

«Non è la prima volta che il sindaco Sala, pur rivendicando le sue ragioni, mette in discussione quelle degli altri. Ci sono Comuni con varie tonalità, ma non Comuni di serie A e di serie B. Già il collega Sala spropositò sul pnrr, secondo lui troppo a favore del Sud. Ora ci riprova. La questione della difficoltà dei bilanci vale per tutti.

Chiediamo, invece, tutti noi sindaci al governo, di dare una mano alle amministrazioni locali, che hanno difficoltà, chiediamo, come sindaci al governo ed ai partiti, di eliminare l'ipocrisia sull'approvazione della riforma degli enti locali. Se fanno finta di nulla, bisogna che ci sia una azione dimostrativa forte, unitaria. Spero che anche Sala vi partecipi». Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.