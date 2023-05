Mastella e i dati Agenas: «Al San Pio quadro scoraggiante»

«Desta rammarico, ma non stupore, il fatto che l'ospedale San Pio di Benevento sia tra i dodici peggiori per livello della performance sui 53 presidi sanitari presi in esame dal rapporto Agenas. Non possiamo rassegnarci al lento declino del nosocomio che avevamo percepito con nitidezza, salvo poi dover registrare con amarezza una ruvidità di rapporto con il management che si è tradotta in una chiusura al dialogo inconcepibile alla luce dei problemi evidenziati anche dai dati dell'Agenzia per i servizi sanitari». Così in una nota il sindaco Clemente Mastella commentando gli ultimi dati forniti dall'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

«I risultati clinico-assistenziali - continua il primo cittadino - confermano un andamento di declino.

Il deterioramento dell'indice di rapporto tra medici e posti letto anche a causa del fenomeno delle dimissioni di massa, le disfunzioni al pronto soccorso a corto di personale medico e altre criticità che periodicamente sono segnalate da utenti e sigle sindacali confermano un quadro abbastanza scoraggiante. Negare l'interlocuzione diretta ai sindaci, prime sentinelle del territorio, trincerandosi dietro burocratismi che alimentano un assurdo centralismo regionale è un errore politico e gestionale, oltre che una sgrammaticatura». «Il management del San Pio - conclude Mastella - ha l'obbligo del dialogo e l'onere di guardare in faccia ai problemi».