Matteo Paolillo tra set e musica, come ritirare gli inviti gratuiti

C'è grande attesa per l'arrivo a Benevento dell'attore e cantantautore Matteo Paolillo, uno dei protagonisti della fortunata serie Mare Fuori.

L'organizzazione del festival Benevento Città Spettacolo ha reso note le modalità per il ritiro degli inviti gratuiti necessari per assistere all'evento 'Matteo Paolillo - Tra set e musica', in programma per domenica 27 agosto alle ore 22 in piazza Risorgimento.

Gli inviti potranno essere ritirati da giovedì 24 agosto presso l’infopoint Città Spettacolo del foyer del teatro comunale 'V. Emmanuele', situato lungo il corso Garibaldi, dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 17 alle 19. Gli organizzatori rendono noto, inoltre, che non è consentito effettuare prenotazioni e che saranno rilasciati fino ad un massimo di due inviti per persona fino ad esaurimento posti disponibili.